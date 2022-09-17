Российские войска отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Российские войска отразили попытку наступления ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки в результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Также уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1 973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4 998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В прошлое воскресенье Минобороны сообщало, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Тогда были уничтожены более 450 военных противника.



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Максим Кокунин