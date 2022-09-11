Минобороны России заявило об уничтожении более 450 военных ВСУ в Харьковской области
КС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Уничтожены более 450 военных противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также за сутки российские военные нанесли сосредоточенные огневые удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Вчера Минобороны заявило, что перегруппировывает войска на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.
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