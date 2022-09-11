Новости общества

14:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны России заявило об уничтожении более 450 военных ВСУ в Харьковской области

13:58, 11.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России заявило об уничтожении более 450 военных ВСУ в Харьковской области
Фото: кадр видео Минобороны России

КС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Уничтожены более 450 военных противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за сутки российские военные нанесли сосредоточенные огневые удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вчера Минобороны заявило, что перегруппировывает войска на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также