Ремонт первичного звена татарстанских медучреждений выполнен на 97%

Ремонт медицинских учреждений первичного звена, осуществляемый в рамках трех программ, выполнен на 97%. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, подрядчикам осталось завершить работы на четырех объектах из 20. На этой неделе завершены работы в поликлиниках Тюлячинского и Алексеевского районов.

В программу ремонта медицинских стационаров в этом году включены 24 объекта. К текущей дате готовы 16. На этой неделе подрядчики отчитались о сдаче двух объектов — в Зеленодольске и Буинске. Общее выполнение программных мероприятий оценивается в 91%, добавил Айзатуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале сентября сообщалось, что в Татарстане на ремонт девяти медицинских учреждений готовы направить 60,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. Половина из них находится в Казани.

Так, в столице Татарстана запланирован ремонт зданий городской детской поликлиники №7 по ул. Четаева, 11, Маршала Чуйкова, 23 и по проспекту Ямашева, 48. Для Республиканской клинической больницы, которая находится в здании по адресу: Оренбургский тракт, 138, закупят технологическое оборудование.

В Набережных Челнах ремонтные работы пройдут в Республиканском центре крови по ул. Гидростроителей, 19. Здание РЦК обновят и в Альметьевске по адресу: ул. Ленина, 157.

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Максим Кокунин