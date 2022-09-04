На ремонт медучреждений Татарстана направят 60,5 миллиона рублей

В Татарстане на ремонт девяти медицинских учреждений готовы направить 60,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. Половина из них находится в Казани.

Так, в столице Татарстана запланирован ремонт зданий городской детской поликлиники №7 по ул.Четаева, 11, Маршала Чуйкова, 23 и по проспекту Ямашева, 48. Для Республиканской клинической больницы, которая находится в здании по адресу Оренбургский тракт, 138, закупят технологическое оборудование.

В Набережных Челнах ремонтные работы пройдут в Республиканском центре крови по ул. Гидростроителей, 19. Здание РЦК обновят и в Альметьевске по адресу: ул. Ленина, 157

Фото: Максим Платонов

Также работы пройдут в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Там обновят кровлю.

Ремонт запланирован и в Рыбно-Слободской, и в Апастовской центральных районных больницах. Работы на всех объектах необходимо завершить до 1 декабря.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказывал, что в 2022 году в республике на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят 2,4 млрд рублей. На эти средства планировалось построить 34 новых объекта, отремонтировать 15 и приобрести 17 единиц транспорта. Часть суммы направится на модернизацию медицинского оборудования в учреждениях.

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Татьяна Демина