Строительство нового здания театра им. Камала в Казани планируется начать не позже 2023 года

Фото: рендер театра

В Казани строить новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала начнут не позже 2023 года. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Мы должны получить проектную документацию. После того как проект будет, мы должны пройти экспертизу. Если в этом году не успеем, значит, на следующий год железобетонно (начнем строительство, — прим. ред.), — приводит ТАСС его слова.

Фото: рендер

Минниханов отметил, что объект уникальный и его нельзя начинать без проработки и хорошей документации и одобрения всех ведомств.

— Мы быстро построим, главное — пусть документация будет, — заявил он.



В новом здании должны появиться три зала — Большой, Универсальный и Восточный, креативно-образовательные лаборатории.

Как в августе выясняло «Реальное время», разработка проекта планировки и межевания территории под строительство нового здания театра Галиасгара Камала потребует от бюджета Татарстана 397 тысяч рублей. Это почти в семь раз меньше начальной цены, объявленной в 2,647 миллиона рублей.



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Татьяна Леухина