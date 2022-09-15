В Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн тонн товаров — это много или мало?

С начала действия механизма параллельного импорта в Россию завезли более 1,3 миллиона тонн товаров. Такую цифру озвучили в Федеральной таможенной службе.

— ФТС России отмечает ежемесячный прирост объемов товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости — на 20%, — говорится в сообщении. В августе по параллельному импорту ввезли 383 тысячи тонн товаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Федеральной таможенной службе указали, что рост ввоза в Россию контрафакта не зафиксирован. Всего с начала года выявлено примерно 7 миллионов подделок. По этим фактам возбуждено 432 дела об административном правонарушении в сфере прав интеллектуальной собственности.

1,3 миллиона тонн товаров — это:



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Татьяна Демина