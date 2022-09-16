В Татарстане внедорожник насмерть сбил супружескую пару

Фото: прокуратура Татарстана

В Пестречинском районе Татарстана водитель внедорожника сбил насмерть супружескую пару. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



ДТП произошло сегодня на 833-м километре трассы М-7 «Волга». УАЗ сбил супружескую пару, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм оба пешехода скончались на месте.

Фото: прокуратура Татарстана

На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Пестречинского района Динар Чуркин. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сегодня утром на проспекте Победы в Казани насмерть сбили пожилого мужчину. 22-летний водитель автомобиля LADA, нарушив ограничения по допустимой скорости, сбил мужчину в возрасте 55—60 лет.



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Татьяна Леухина