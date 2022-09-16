В Татарстане внедорожник насмерть сбил супружескую пару
В Пестречинском районе Татарстана водитель внедорожника сбил насмерть супружескую пару. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
ДТП произошло сегодня на 833-м километре трассы М-7 «Волга». УАЗ сбил супружескую пару, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм оба пешехода скончались на месте.
На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Пестречинского района Динар Чуркин. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сегодня утром на проспекте Победы в Казани насмерть сбили пожилого мужчину. 22-летний водитель автомобиля LADA, нарушив ограничения по допустимой скорости, сбил мужчину в возрасте 55—60 лет.
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