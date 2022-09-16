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В Казани на проспекте Победы насмерть сбили пожилого мужчину

09:48, 16.09.2022
В Казани на проспекте Победы насмерть сбили пожилого мужчину
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в Казани на пересечении проспекта Победы с улицей Ломжинской произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля LADA, нарушив ограничения по допустимой скорости, сбил мужчину в возрасте 55-60 лет.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Степень виновности участников ДТП будет установлена в ходе предварительного следствия.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этой недели в казанском поселке Залесный возле дома №34 по улице Осиновской автомобиль насмерть сбил пешехода.

Уточняется, что автомобиль Skoda не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила ее по зебре. От полученных травм 88-летняя гражданка скончалась на месте.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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