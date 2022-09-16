В Казани на проспекте Победы насмерть сбили пожилого мужчину
Сегодня утром в Казани на пересечении проспекта Победы с улицей Ломжинской произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля LADA, нарушив ограничения по допустимой скорости, сбил мужчину в возрасте 55-60 лет.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Степень виновности участников ДТП будет установлена в ходе предварительного следствия.
В начале этой недели в казанском поселке Залесный возле дома №34 по улице Осиновской автомобиль насмерть сбил пешехода.
Уточняется, что автомобиль Skoda не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила ее по зебре. От полученных травм 88-летняя гражданка скончалась на месте.
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