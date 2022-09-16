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В спецоперации на Украине задействовали только контрактную часть армии России

19:59, 16.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В спецоперации на Украине задействовали только контрактную часть армии России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия для участия в спецоперации на Украине привлекает лишь контрактников. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

— Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, — приводит RT его слова.

Фото: kremlin.ru

В конце августа президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 — военнослужащие. Указ вступает в силу с января 2023 года.

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Татьяна Леухина
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