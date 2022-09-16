В спецоперации на Украине задействовали только контрактную часть армии России
Россия для участия в спецоперации на Украине привлекает лишь контрактников. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
— Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, — приводит RT его слова.
В конце августа президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 — военнослужащие. Указ вступает в силу с января 2023 года.
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