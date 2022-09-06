Коворкинг «Добрая Казань», который должен был открыться 1 сентября, все еще закрыт

Коворкинг «Добрая Казань», расположенный в доме №5 по улице Сеченова в Советском районе города, должен был открыться 1 сентября. Однако, как сообщил корреспондент «Реального времени», он по-прежнему остается закрыт.

Анонс его открытия сделала замруководителя исполкома, курирующая вопросы социальной сферы, Гузель Сагитова на заседании Казгордумы, проходившем еще в начале августа. Тогда же она отметила, что у коворкинга будет благоустроена и прилегающая территория, а общий лимит финансирования составит 35,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, о том, что у автономной некоммерческой организации «Добрая Казань» появится собственное помещение, стало известно в октябре прошлого года.

Помещение площадью около 500 кв. м поделили между тремя организациями. В левом крыле будет располагаться коворкинг «Доброй Казани». Ранее организация находилась в офисе площадью около 8 кв. м по улице Профсоюзной. Работать в коворкинге смогут и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока родители будут заняты, с ними будут заниматься тьюторы и волонтеры. На площадке планируется проводить мастер-классы, встречи представителей добровольческого сообщества.

Фото: realnoevremya.ru

В День города и республики в Казани состоялось открытие нового технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева». Как подчеркнул в ходе церемонии открытия Рустам Минниханов, в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году в Татарстане, было принято решение взяться за очень масштабный проект — возведение технопарка, третьего в республике. Буквально за полгода интенсивной работы объект сдали в эксплуатацию. Однако после открытия технопарк так и не заработал, а его двери остаются закрытыми.



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Максим Кокунин