В России объем рынка рекламы в первом полугодии составил 250 млрд рублей — это много или мало?

По итогам января — июня 2022 года в России суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 245—250 миллиардов рублей. Это примерно на 6% меньше, чем за первое полугодие 2021-го, сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России.

— Если в первом квартале в отдельные месяцы некоторые медиасегменты показывали положительную динамику, то второй квартал стал ярко выраженным кризисным — фактически у всех сегментов сокращение объемов исчислялось двузначными числами, причем у ряда из них падение составляло несколько десятков процентов, — рассказали в АКАР.

Объем регионального рекламного реклама России, без учета московского, в средствах ее распространения по четырем медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — оценивается в 16—17 миллиардов рублей. Он уменьшился на 10%.

250 миллиардов рублей — это:

$4,189 миллиарда или €4,193 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

или по курсу ЦБ на сегодня; В 2,3 раза меньше объема рекламного рынка России в 2021 году — он превысил 578 миллиардов рублей.

— он превысил 578 миллиардов рублей. Объем отечественного рекламного рынка за 2008 год — он оценивался в 257 миллиардов рублей.

— он оценивался в 257 миллиардов рублей. 4,3 рекламных рынка России уровня 2002 года — тогда его объем составлял 58,2 миллиарда рублей.

— тогда его объем составлял 58,2 миллиарда рублей. 163 рекламных рынка Казани — за 2021 год объем рекламы в столице Татарстана по четырем сегментам составил 1,53 миллиарда рублей.

— за 2021 год объем рекламы в столице Татарстана по четырем сегментам составил 1,53 миллиарда рублей. 42 бюджета HBO на рекламу «Дома Дракона» — по данным СМИ, вещатель потратил на нее рекордные $100 миллионов.

— по данным СМИ, вещатель потратил на нее рекордные $100 миллионов. 78 125 бюджетов Читы на очистку улиц города от рекламы — в прошлом году на ликвидацию рекламы, расклеенной в неположенных местах, потратили 3,2 миллиона рублей.

— в прошлом году на ликвидацию рекламы, расклеенной в неположенных местах, потратили 3,2 миллиона рублей. Выручка компаний-резидентов «Сколково» — как сообщал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, за 2021-й она составила около 250 миллиардов рублей.

— как сообщал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, за 2021-й она составила около 250 миллиардов рублей. Половина суммы государственных контрактов, подписанных на форуме «Армия-2022», — она превысила 500 миллиардов рублей.

— она превысила 500 миллиардов рублей. Треть суммы, которую правительство России направит на программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, — 770 миллиардов рублей.



— 770 миллиардов рублей. Два профицита федерального бюджета за январь 2022 года — Минфин России оценил его в 124,99 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина