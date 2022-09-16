В Советском районе Казани завершили благоустройство 4 дворов по президентской программе

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил дворовые территории, благоустроенные по программе «Наш двор», на ул. Академика Кирпичникова, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Попова, 14; ул. Пионерской, 13, 19 и ул. Журналистов 9, 11, 13. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов Татарстана».

Большой комплекс четырех «зеленых» дворов объединяет 15 многоквартирных домов. На их территории установлено множество элементов детского оборудования, а также зона воркаута.

В результате благоустройства теперь в квартале чередуются зоны с разной степенью активности: спокойные (зоны отдыха и небольшие уютные зеленые дворы) и более активные (детские и спортивные площадки). Все зоны внутри квартала объединены сетью удобных тротуаров.

Также во дворах появились безопасные пешеходные маршруты, 54 новых парковочных места и 82 опоры освещения.

Стоит отметить, что благодаря активному участию управляющей организации и администрации района во дворе на улице Журналистов, 9 появилось поле для мини-футбола со специальным покрытием.

Фото: yandex.ru

Напомним, в конце августа в Приволжском районе Казани состоялось открытие дворовых территорий по улице Хусаина Мавлютова, 19, 17а, 17б, построенных по президентской программе «Наш двор». Перед ремонтными работами архитекторы-проектировщики проанализировали территорию и выработали такие проектные решения, чтобы двор отвечал запросам жителей.



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Максим Кокунин