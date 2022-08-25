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Спортсменка из Казани Алина Фазылзянова одержала победу в соревнованиях по стендовой стрельбе — видео

20:50, 25.08.2022
Спортсменка из Казани Алина Фазылзянова одержала победу в соревнованиях по стендовой стрельбе — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

В женском финале упражнений по стендовой стрельбе борьба развернулась между Алиной Фазылзяновой из Казани и Ариной Кузнецовой из Санкт-Петербурга. В золотом матче обе девушки поразили по 36 мишеней, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В дополнительной серии до первого промаха победила спортсменка из Татарстана со счетом 2:1, она получила золотую медаль. Девушка занимается стрельбой 12 лет.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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