На сельхозярмарках в Татарстане продают прошлогодние запасы сахара

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на традиционных сельскохозяйственных ярмарках пока реализуют прошлогодние запасы сахара. Рекомендованная цена для продажи на этих площадках — 60 рублей, рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



По его словам, ажиотажного спроса на сахар, как это было весной, на сельскохозяйственных ярмарках не наблюдается. В ближайшее время могут приступить к реализации сахара, произведенного в этом году.

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Весной этого года по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок продали около 100 тонн сахара, притом что стандартная суточная реализация этого продукта составляет до 20 тонн. Очереди за ним наблюдались с самого утра.



Сахар, как и некоторые другие продукты питания, татарстанцы активно скупали и в сетевых магазинах. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта президент Татарстана Рустам Минниханов.



Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартовали 10 сентября и продлятся до 24 декабря. Продукция на торговые площадки завезена в достаточном объеме, ситуация находится под контролем, заверил глава Минсельхозпрода Татарстана.



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Татьяна Демина