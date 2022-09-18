Россиянам советуют проверять кровь на свертываемость после коронавируса

Кандидат медицинский наук, соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT напомнил о важности анализов крови после коронавируса. По его словам, два раза в год нужно проверять кровь на свертываемость — повышенное тромбообразование может стать причиной осложнений.

— Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов, — отметил врач.

Фото: realnoevremya.ru

Чудаков добавил, что несмотря ни снижение опасности самого вируса, сдавать анализы на свертываемость стоит два раза в год, когда волны заболеваемости становятся более ярко выраженными. Если показатель выше нормы, стоит немедленно обратиться к врачу, который выпишет необходимые лекарства.

— Особенностью нынешней волны является то, что вирус более контагиозный, но менее опасный. Конечно, это не отменяет возникновения осложнения вплоть до госпитализации. Однако ситуация как в России, так и в мире говорит о том, что вредоносность вируса существенно уменьшилась, — подытожил эксперт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в сентябре возможен рост заболеваемости. Это связано с выходом граждан с отпусков и детей с каникул.

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Елизавета Пуншева