Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали яйца и чай

В Татарстане за неделю подорожали куриные яйца, черный байховый чай и некоторые другие продукты питания. Без изменения остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Согласно данным Татарстанстата, с 29 августа по 5 сентября в Татарстане заметнее всего подорожал чай — на 1,95%. Его средняя цена выросла до 1 057,71 рубля за килограмм.

Куриные яйца за неделю подорожали на 1,19%. По состоянию на 5 сентября средняя цена упаковки из десяти штук составляет 60,34 рубля.

Фото: Татарстанстат

Также в республике зафиксировали рост цен на подсолнечное масло, творог, овощные консервы для детского питания, сахар-песок, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, гречку. Меньше чем на 0,5% в Татарстане с 29 августа по 5 сентября подорожали говядина, мороженая неразделанная рыба, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, соль, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также свежие огурцы.

Напомним, в конце августа в Татарстане выросли средние цены на сметану и консервы для детского питания. Не изменилась с 22 по 29 августа стоимость баранины, а также хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки различных сортов.



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Татьяна Демина