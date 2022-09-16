Татарстанская судостроительная компания «Ак Барс» увеличит вооружение на корветах класса «Гепард»

Генеральный директор татарстанской судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что вооружение корветов проекта 11661 «Гепард 3.9» планируется увеличить в три раза. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, вместо восьми ракет «Уран» планируется установить 24 «Калибра», а также восемь зенитных ракет новейшего комплекса «Ресурс». Стоит отметить, что ранее корабли проекта 11661 вооружались ракетными комплексами «Уран» и «Калибр», а также зенитными комплексами типа «Оса».

— «Гепард 3.9» — это новинка, «изюминка» этого года. На нем при водоизмещении 2200 тонн мы разместили 24 «Клаба», а также восемь шахт для «Ресурса». Это глубоко проработанный проект, — заявил Мистахов.

Два корабля проекта 11661 «Татарстан» и «Дагестан» сейчас находятся в боевом составе Каспийской флотилии. Кроме того, еще четыре судна были проданы ВМС Вьетнама.

Назначением «Гепарда 3.9» является борьба с надводным, подводным и воздушным противником самостоятельно и в составе группы, постановка минных заграждений, охрана и патрулирование морской государственной границы и экономической зоны, участие в морских операциях, сопровождение и охрана конвоев, демонстрация флага в районах, представляющих государственный интерес.

Фото: sk-akbars.ru

В августе Ренат Мистахов сообщил, что серию патрульных кораблей проекта 22160 продолжат выпускать, а также их предлагается вооружить новыми ракетными комплексами «Клаб» и «Ресурс».

— На корабле можно установить на борту и ракеты «Клаб», и зенитный комплекс «Ресурс». Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы, — сказал он.

На международном форуме «Армия-2022» Минобороны РФ судостроительная корпорация «Ак Барс» представила девять новых модификаций судов разного класса, но в центре внимания оказалась модификация универсального десантного корабля проекта 23900. Детали — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин