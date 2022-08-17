Татарстанская судостроительная компания «Ак Барс» вооружит корабли проекта 22160 новыми ракетами

Фото: sk-akbars.ru (патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»)

Серию патрульных кораблей проекта 22160 продолжат выпускать, их предлагается вооружить новыми ракетными комплексами «Клаб» и «Ресурс». Об этом рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

— На корабле можно установить на борту и ракеты «Клаб», и зенитный комплекс «Ресурс». Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: sk-akbars.ru

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Во время военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

На международном форуме «Армия-2022» Минобороны РФ судостроительная корпорация «Ак Барс» представила девять новых модификаций судов разного класса, но в центре внимания оказалась модификация универсального десантного корабля проекта 23900. Детали — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина