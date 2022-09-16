В Таджикистане обвинили киргизских военных в обстреле населенных пунктов

Киргизские пограничники утром атаковали ряд таджикских населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

— 16 сентября 2022 года, примерно в 04.50 по местному времени (02.50 по мск), пограничники пограничной заставы «Коктош» Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» Республики Таджикистан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ударам подверглись почти 10 населенных пунктов.

— Несмотря на то, что в 06.30 по местному времени (04.30 по мск) стороны договорились объявить о прекращении огня, военнослужащие Киргизии, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Таджикистана из всех видов боевого оружия и военной техники, — уточнили в ведомстве.

Фото: pixabay.com

Позавчера между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка.

— На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, — сообщил пресс-центр киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).

По его словам, инцидент произошел в Булак-Башы Баткенского района Баткенской области, когда киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».

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Максим Кокунин