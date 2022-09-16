Судебная экспертиза песни группы «Порнофильмы» не нашла признаков экстремизма

Фото: Артем Гафаров

Эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики провели по назначению суда психолого-лингвистическую экспертизу текста песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы». Они пришли к выводу, что в песне нет признаков экстремизма, сообщил в telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков,

Текст композиции принадлежит к жанру сатиры. Песня более чем на половину совпадает с содержанием песни Kill the Poor американской панк-рок группы The Dead Kennedys. Главный смысл и цель произведения — резкое обличение убийства нищих богатыми и власть имущими.

Дзержинский суд Волгограда год назад признал песню «Нищих убивай» экстремистской, не уведомив группу. Адвокаты «Сетевых свобод» вступили в дело и обжаловали решение, ссылаясь на заключения лингвистов и музыковедов, что ни суд, ни прокуратура не выявили смысла произведения.

Фото: realnoevremya.ru

Областной суд отменил решение, песня была исключена из Перечня экстремистских материалов. Дело было направлено на новое рассмотрение, в ходе которого была повторная экспертиза, которая и подтвердила позицию защиты. 26 сентября состоится судебное заседание.



В начале сентября в Духовном управлении мусульман Российской Федерации выразили мнение, что решение судебных инстанций Татарстана о признании экстремистским перевода на русский язык классической исламской книги «Сахих аль-Бухари» — спорно.



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Илина Хакимова