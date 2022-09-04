В ДУМ России считают спорным признание экстремистским перевода книги «Сахих аль-Бухари»

Решение судебных инстанций Татарстана о признании экстремистским перевода на русский язык классической исламской книги «Сахих аль-Бухари» — спорно, такое мнение выразили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и призвали к дополнительному изучению этого вопроса.



— Безусловно, судебное решение, принятое в недели, когда в Республику Татарстан съезжаются сотни гостей из исламского мира по случаю празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, носит скандальный характер. Оно ударяет по гражданскому согласию и стабильности, а также в невыгодном свете представляет нашу страну в глазах исламского мира. Тем не менее, несмотря на чувство возмущения, охватившее десятки тысяч мусульман, мы призываем наших единоверцев и всех сочувствующих ставить правовое мышление выше скоропалительных эмоциональных выпадов и выяснения отношений и искать не виновных, а варианты исправления допущенных перегибов в правовых рамках, — сказано в заявлении.

На этой неделе Минюст внес один из шести основных сборников исламского предания суннитов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Решение о признании хадиса экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля текущего года Верховный суд республики утвердил вынесенное решение.

Заместитель муфтия Татарстана, руководитель издательского дома «Хузур» ДУМ республики Ришат Хамидуллин называл запрет традиционной канонической литературы недопустимым.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил мнение о том, что необходимо создать общероссийский богословский орган по предпечатной экспертизе религиозной литературы.

— Все-таки нужно быть честными и признать, что корень проблемы запрета религиозной литературы лежит не в предвзятости судов, а в том, что суждения об экстремистской направленности того или иного текста выносятся на основании психолого-лингвистического, а не теолого-богословского анализа! То есть экспертизы в отношении религиозной литературы в России — неквалифицированные. А предпечатная богословская экспертиза книг могла бы снять многие вопросы с повестки дня, — считает муфтий.

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Маргарита Головатенко