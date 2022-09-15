Москва отреагировала на отказ Лондона приглашать представителей России на похороны Елизаветы II

Фото: wikipedia.org / Carlos Delgado

Решение властей Великобритании не приглашать представителей России на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II — «глубоко безнравственное». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в т. ч. руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД.

Фото: pixabay.com

Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны Елизавета II служила в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, «сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не определили представителя России на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Он уточнял, что Путин точно не поедет в Лондон.



Королева Елизавета II скончалась 8 сентября этого года в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября.



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Татьяна Леухина