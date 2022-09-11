Новости общества

05:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле пока не определили представителя России на похоронах Елизаветы II

03:33, 11.09.2022
В Кремле пока не определили представителя России на похоронах Елизаветы II
Фото: kremlin.ru

В Кремле пока не определили представителя России на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что пока нет понимания, как все будет происходить. Также Песков добавил, что состав российской делегации, по всей видимости, будет «заботой организаторов».

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин точно не поедет на похороны Елизаветы II. По словам Пескова, такой вариант не рассматривается.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября этого года в возрасте 96 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также