На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян

На Украине зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Пациента госпитализировали в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Заболевший не контактировал с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Пациент заразился в одном из крупных городов страны, уточнили в министерстве.



В России в начале сентября выявили второй случай оспы обезьян. Заразился мужчина, вернувшийся из поездки по Европе. Опасности его жизни нет.



О первом случае заражения оспой обезьян в России сообщили 12 июля. Болезнь выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы.

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Татьяна Леухина