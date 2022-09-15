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В татарстанском поселке Нижние Вязовые назначили нового главу

18:49, 15.09.2022
В татарстанском поселке Нижние Вязовые назначили нового главу
Фото: t.me/zel_official

В татарстанском поселке Нижние Вязовые назначили нового главу. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленодольского района.

Им стал Айрат Гиниятов. Ранее он занимал должность руководителя исполнительного комитета поселка.

Фото: t.me/zel_official

Решение приняли сегодня в рамках отчетной сессии поселка.

Сегодня Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. Временным исполняющим его обязанности назначен Роман Булатов.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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