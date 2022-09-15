В татарстанском поселке Нижние Вязовые назначили нового главу
В татарстанском поселке Нижние Вязовые назначили нового главу. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленодольского района.
Им стал Айрат Гиниятов. Ранее он занимал должность руководителя исполнительного комитета поселка.
Решение приняли сегодня в рамках отчетной сессии поселка.
Сегодня Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. Временным исполняющим его обязанности назначен Роман Булатов.
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