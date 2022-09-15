В 14 районах Татарстана начался отопительный период

В 14 районах Татарстана начался отопительный период, сообщает Минстрой республики.

Уточняется, что решения о запуске тепла принимаются руководителями самостоятельно, исходя из общей обстановки и ситуации в целом, по обращениям населения.

Всего подготовлены 3 103 котельные, 3 282 объекта образования, 1 917 объектов культуры. В части здравоохранения, социальной защиты подготовка объектов к запуску тепла выполнена на 100%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, вчера сообщалось, что в Набережных Челнах подавать тепло в жилые дома начнут 26 сентября в связи с теплыми погодными условиями. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев отметил, что все дома готовы к запуску тепла, проведены все необходимые процедуры. Отдельно он подчеркнул, что подавать тепло в жилые дома могут начать в любой день.



Всего в Татарстане к отопительному периоду 2022/23 года подготовлено более 3 тысяч котельных. Отмечается, что по социально значимым объектам в сферах образования, здравоохранения, культуры и по спортивным объектам готовность к запуску тепла приближается к 100%.

Кроме того, паспорта готовности на сегодняшний день имеют 16 616 многоквартирных домов из 17 683, что составляет 94%.

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Максим Кокунин