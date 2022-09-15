Сегодня в Татарстане дождь, сильный ветер и до +18 градусов

В четверг, 15 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой и умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +14 до +16°С, в Набережных Челнах — от +13 до +17°С.

Синоптики прогнозируют юго-восточный, южный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике ожидается потепление. К концу этой недели воздух прогреется до +20 градусов. В пятницу и субботу, 16—17 сентября, температурный фон превысит климатическую норму на 2—3 градуса.



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Татьяна Демина