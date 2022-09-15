Минобрнауки Татарстана потратило 19,8 миллиона рублей на покупку учебников по русскому языку
Министерство образования и науки Татарстана закупило для учеников 1—9 классов учебники по родному русскому языку за 19,8 миллиона рублей. Такую сумму потратили из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».
В общей сложности Минобрнауки Татарстана закупил 27 232 учебника. Таким образом, один экземпляр обошелся республиканскому бюджету в 728 рублей.
Учебники для министерства образования и науки Татарстана поставило издательство «Просвещение». Так, для учеников первых классов закупили 2 451 экземпляр, для обучающихся во 2-м классе — 2 808, 3-м классе — 2 937, 4-м классе — 3 129.
В 2023 году Татарстан увеличит затраты на школьные учебники. «Со следующего года муниципалитеты будут самостоятельно закупать учебники в пределах средств субвенций в рамках федерального образовательного стандарта», — рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
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