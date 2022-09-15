Минобрнауки Татарстана потратило 19,8 миллиона рублей на покупку учебников по русскому языку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство образования и науки Татарстана закупило для учеников 1—9 классов учебники по родному русскому языку за 19,8 миллиона рублей. Такую сумму потратили из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

В общей сложности Минобрнауки Татарстана закупил 27 232 учебника. Таким образом, один экземпляр обошелся республиканскому бюджету в 728 рублей.

Учебники для министерства образования и науки Татарстана поставило издательство «Просвещение». Так, для учеников первых классов закупили 2 451 экземпляр, для обучающихся во 2-м классе — 2 808, 3-м классе — 2 937, 4-м классе — 3 129.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году Татарстан увеличит затраты на школьные учебники. «Со следующего года муниципалитеты будут самостоятельно закупать учебники в пределах средств субвенций в рамках федерального образовательного стандарта», — рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина