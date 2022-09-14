В следующем году Татарстан увеличит затраты на покупку школьных учебников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году Татарстан увеличит затраты на школьные учебники. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

По словам главы ведомства Ильсура Хадиуллина, в этом году впервые в нормативах финансового обеспечения отражено приобретение учебников для школ. В следующем году муниципалитетам предоставят субвенции на закупку учебников. Раньше они закупались централизованно за счет регионального бюджета, напомнил министр образования и науки Татарстана.

— Со следующего года муниципалитеты будут самостоятельно закупать учебники в пределах средств субвенций в рамках федерального образовательного стандарта. При этом останется возможность и централизованной закупки при выделении дополнительных средств из бюджета республики, — объяснил Ильсур Хадиуллин.

Он уточнил, что в этом году покупка учебников на одного ученика обошлась в 1 466 рублей. Со следующего года затраты увеличатся:

начальные классы — 1 358 рублей,

5—9-е классы — 2 071 рубль,

10—11-е классы — 2 589 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. Разработкой проекта закона занимались 13 депутатов Госдумы и два сенатора.

Законопроект предлагает возложить на Министерство просвещения России обязанность разрабатывать образовательные программы для школьных предметов, которые могут быть применены во всех школах страны. Дополнительно уточняется, что образовательные учреждения могут изменять готовые программы или разрабатывать свои, но по содержанию они должны быть не ниже подготовленных федеральным органом.

В начале месяца министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство не будет отказываться от печатных учебников в школах и заменять их на электронные. Все электронные ресурсы создаются для того, чтобы дополнить традиционную систему и чтобы у учителей было больше возможности для повышения качества образования, указывает он:

— Здесь должен быть комплексный подход, мы советуемся и с Роспотребнадзором, и медицинскими работниками, чтобы все нормы, которые предписаны, соблюдались.

Также секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине.



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Максим Кокунин