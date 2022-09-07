За август в Татарстане было совершено 7,7 тысячи сделок по купле-продаже жилья

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе этого года в Татарстане было совершено 7 783 сделок по купле-продаже жилья, что на 646 сделок больше, чем в июле (7 137 договоров). Соответствующие данные приводит Управление Росреестра по республике.

Уточняется, что из них в Казани зарегистрированы 2 390 договоров, 1 828 — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане в августе состоялось 4 468 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

Кроме того, в республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 11 702 сделки купли-продажи земельных участков, из них в столице Татарстана было проведено 1 203.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в первой половине года Росреестр Татарстана зарегистрировал 10 812 договоров участия в долевом строительстве. По данному показателю республика на первом месте среди регионов ПФО.

Также в республике зарегистрировали наибольшее количество договоров купли-продажи на вторичном рынке недвижимости по сравнению с другими регионами ПФО — 52 тысячи. На первичном рынке покупается с привлечением кредитных средств — 52% недвижимости; на вторичном — 77%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин