Татарстан оказался на первом месте в ПФО по количеству сделок на первичном и вторичном рынке недвижимости

В первой половине года Росреестр Татарстана зарегистрировал 10 812 договоров участия в долевом строительстве. По данному показателю республика на первом месте среди регионов ПФО.

Также в Татарстане зарегистрировали наибольшее количество договоров купли-продажи на вторичном рынке недвижимости по сравнению с другими регионами ПФО — 52 тысячи. На первичном рынке покупается с привлечением кредитных средств — 52% недвижимости; на вторичном — 77%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Татарстан — абсолютный лидер в ПФО по льготной ипотеке ( в республике зарегистрировали 17 181 ипотек) и на третьем месте — по количеству «сельских ипотек» (2 126), передает пресс-служба управления Росреестра по РТ.



В конце июля в Татарстане выявили 30 дополнительных земельных участков для строительства. Из них 27 предназначены под индивидуальное жилищное строительство, 3 — для строительства многоквартирного дома.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина