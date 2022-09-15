В Татарстане заблокировали 900 сайтов, на которых нелегального продавали лекарства

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане заблокировали 900 сайтов, которые продавали лекарства без наличия специального разрешения на торговлю ими или же реализовывали незарегистрированные в России препараты. Об этом сообщила начальник отдела государственного контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по РТ Гулназ Сайфуллина.

— С Роскомнадзором по решению территориального органа 900 сайтов заблокировано в настоящее время, которые содержали такого рода информацию по продаже лекарственных препаратов. Для сравнения, по Российской Федерации эта цифра составляет где-то 24 тысячи сайтов. То есть уже вся Россия борется с этим «недугом», буду говорить, вопрос очень серьезный, работу продолжаем, — рассказала она.



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Гулназ Сайфуллина рассказала, что при мониторинге качества лекарственных препаратов по письмам Росздравнадзора в Татарстане предотвращено обращение порядка 40 тысяч упаковок лекарств. Они изъяты на уровне оптового звена и не доведены до розничной сети.

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Татьяна Демина