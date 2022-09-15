В Татарстане из обращения изъяли около 40 тысяч упаковок лекарств

В Татарстане из обращения изъяли около 40 тысяч упаковок лекарств. Об этом сообщила начальник отдела государственного контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по РТ Гулназ Сайфуллина.

— В процессе мониторинга качества лекарственных препаратов по письмам федеральной службы Росздравнадзора на территории республики Татарстана предотвращено обращение порядка 40 тысяч упаковок лекарственных препаратов. То есть они изъяты на уровне оптового звена и не доведены до розничной сети, — рассказала она.

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По ее словам, недоброкачественных лекарств в Татарстане с начала 2022 года не выявлено. Всего в этом году территориальный орган Росздравнадзора по республике отобрал 495 образцов лекарственных препаратов.

Этой весной в Казани сотрудники полиции выявили факт реализации лекарственных препаратов без лицензии в одном из офисов города. В действиях казанцев усмотрели признаки состава правонарушений, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

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Татьяна Демина