Исследование: больше половины работников Татарстана столкнулись с отпускной депрессией

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»), 53% работников Татарстана уже побывали в отпуске. Тех, кому это пока не удалось, больше всего в профессиональных сферах «Начало карьеры, студенты» (69%), «Транспорт, логистика» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (56%).

Так, 69% отдохнувших в этом году провели отпуск дома, 6% побывали на юге страны, 7% отдыхали на даче, 5% — в Санкт-Петербурге, 3% — в Москве, 6% — на Урале, а также 4% — на Кавказе.

Отмечается, что с депрессией в преддверии или после отпуска никогда не сталкивались только 28% работников республики. Еще 23% обычно испытывают ее после затяжных выходных, 12% — перед ними, а 22% пребывают в не лучшем расположении духа и до, и после отпуска.

С депрессией после отпуска обычно сталкиваются специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (27%). Накануне с ней сталкиваются маркетологи (14%), ИТ-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%). И до, и после в депрессии пребывают по 25% производственников и маркетологов, а также 22% специалистов по продажам. Совсем не сталкиваются с такой проблемой 53% начинающих специалистов и по 41% строителей и бухгалтеров.

Кроме того, 21% из тех, кто испытывал депрессию, говорят, что это происходит всегда, а 19% — что время от времени. Еще 18% почувствовали ее только в последние два года, а 18% — в этом году.

Причиной такого расстройства чаще всего называют общую усталость (44%), недовольство условиями работы после возвращения из отпуска (40%), нехватку средств на желаемый отпуск (51%) и после него (45%). Менее популярными вариантами являются: невозможность восполнить силы в отпуске (30%), токсичная среда на работе (34%), невозможность поехать в желаемое место отдыха (26%) и недовольство его условиями (15%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, больше половины российских туристов планировали провести свой летний отпуск в Турции. Такие данные представил в своем исследовании сервис Travelata. В этом году поездки на ее курорты купили 57% россиян. Средний чек на отдых там составляет почти 168 тысяч рублей за тур. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.

Также исследование сервиса GEO.Platforma показало, что каждый третий житель Казани (36%) планирует сократить траты на поездки в отпуск. Основными проблемами при планировании отдыха казанцы называют: бронирование жилья, билетов и экскурсий (36%), увеличение стоимости отдыха (21%), проблемы с платежами (19%) и сокращение количества доступных стран (17%).

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Максим Кокунин