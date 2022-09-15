В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов и гаражей
Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, автофургонов, а также гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу подлежат следующие объекты:
- Ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35 — торговый киоск
- Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект
- Ул. Липецкая, вблизи дома №55 — торговый павильон
- Ул. Родины, вблизи дома №33 — автофургон
- Ул. Зорге, вблизи дома №97 — торговый объект
- Ул. Авзаловой, вблизи дома №15 — торговый объект
- Ул. Островского — торговый объект
- Ул. Сабан, вблизи дома №4 — торговый объект
- Ул. Академика Парина, вблизи дома №6 — торговый объект
- Вблизи Тайницкой башни казанского Кремля — автофургон
- Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект
- Ул. Лиственная, вблизи дома №23а — автофургон
- Ул. Декабристов, вблизи дома №179 — торговый объект
- Ул. Декабристов, вблизи дома №85 — торговый киоск
- Ул. Купала — торговый объект
- Ул. Декабристов, вблизи дома №178 — торговый объект
- Пр. Ямашева, вблизи дома №19 — два торговых объекта
Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 15 по 19 сентября. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке с 20 сентября по 19 декабря 2022 года.
Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах города будут снесены незаконно установленные гаражи по адресам:
- Бутлерова, д.56
- Вишневского, д.49а
- Вишневского, д. 61
- Волкова, д.79
- Фатыха Карима, д.26
- Зинина, д.15
- Хади Атласи, д.16
- Завойского, д.22
- Айвазовского, д.14
Добровольный демонтаж возможен 24 сентября, принудительный 15 октября.
В начале сентября мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.
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