В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов и гаражей

Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, автофургонов, а также гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

Ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35 — торговый киоск

Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект

Ул. Липецкая, вблизи дома №55 — торговый павильон

Ул. Родины, вблизи дома №33 — автофургон

Ул. Зорге, вблизи дома №97 — торговый объект

Ул. Авзаловой, вблизи дома №15 — торговый объект

Ул. Островского — торговый объект

Ул. Сабан, вблизи дома №4 — торговый объект

Ул. Академика Парина, вблизи дома №6 — торговый объект

Вблизи Тайницкой башни казанского Кремля — автофургон

Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект

Ул. Лиственная, вблизи дома №23а — автофургон

Ул. Декабристов, вблизи дома №179 — торговый объект

Ул. Декабристов, вблизи дома №85 — торговый киоск

Ул. Купала — торговый объект

Ул. Декабристов, вблизи дома №178 — торговый объект

Пр. Ямашева, вблизи дома №19 — два торговых объекта

Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 15 по 19 сентября. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке с 20 сентября по 19 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах города будут снесены незаконно установленные гаражи по адресам:

Бутлерова, д.56

Вишневского, д.49а

Вишневского, д. 61

Волкова, д.79

Фатыха Карима, д.26

Зинина, д.15

Хади Атласи, д.16

Завойского, д.22

Айвазовского, д.14

Добровольный демонтаж возможен 24 сентября, принудительный 15 октября.

В начале сентября мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.



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Максим Кокунин