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В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов и гаражей

12:39, 15.09.2022
В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов и гаражей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, автофургонов, а также гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

  • Ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35 — торговый киоск
  • Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект
  • Ул. Липецкая, вблизи дома №55 — торговый павильон
  • Ул. Родины, вблизи дома №33 — автофургон
  • Ул. Зорге, вблизи дома №97 — торговый объект
  • Ул. Авзаловой, вблизи дома №15 — торговый объект
  • Ул. Островского — торговый объект
  • Ул. Сабан, вблизи дома №4 — торговый объект
  • Ул. Академика Парина, вблизи дома №6 — торговый объект
  • Вблизи Тайницкой башни казанского Кремля — автофургон
  • Ул. Татарстан, вблизи дома №52 — торговый объект
  • Ул. Лиственная, вблизи дома №23а — автофургон
  • Ул. Декабристов, вблизи дома №179 — торговый объект
  • Ул. Декабристов, вблизи дома №85 — торговый киоск
  • Ул. Купала — торговый объект
  • Ул. Декабристов, вблизи дома №178 — торговый объект
  • Пр. Ямашева, вблизи дома №19 — два торговых объекта

Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 15 по 19 сентября. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке с 20 сентября по 19 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах города будут снесены незаконно установленные гаражи по адресам:

  • Бутлерова, д.56
  • Вишневского, д.49а
  • Вишневского, д. 61
  • Волкова, д.79
  • Фатыха Карима, д.26
  • Зинина, д.15
  • Хади Атласи, д.16
  • Завойского, д.22
  • Айвазовского, д.14

Добровольный демонтаж возможен 24 сентября, принудительный 15 октября.

В начале сентября мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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