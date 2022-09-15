В России зарегистрировали 56 126 случаев заражения COVID-19

Фото: Илья Репин

В России за минувшие сутки выявили 56 126 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 265 004 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализированы за сутки 4 108 человек, выздоровел 49 752 пациента. Всего вылечились 19 244 856 россиян.

За сутки от инфекции скончались 99 человек. Общее число умерших достигло 385 727.

Фото: Илья Репин

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Максим Кокунин