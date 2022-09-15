На Kazan Digital Week ожидается выступление Михаила Мишустина
На пленарной части международного форума Kazan Digital Week — 2022, которая запланирована на 21 сентября, ожидается выступление с приветственным словом премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Также на Kazan Digital Week ожидается выступление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Он принимал участие в форуме и в прошлом году.
На Kazan Digital Week — 2022 также ожидается участие президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова и так далее.
В этом году для участия в международном форуме Kazan Digital Week заявились 32 государства, в том числе представители США и Великобритании. Участие примут представили Абхазии, Азербайджана, Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Венгрии, Алжира и Нигерии.
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