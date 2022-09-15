Власти Татарстана утвердили нормативные затраты на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов в государственных образовательных организациях. Они вступят в силу с 1 января 2023 года, следует из проставления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, нормативные затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в начальных классах в государственных образовательных организациях на одного школьника в день в следующем году составят 58,94 рубля. На 2024 год они установлены в размере 61,3 рубля, на 2025-й — 63,75 рубля.

Постановлением также установлена средняя стоимость горячего питания для младшеклассников. В 2023 году в день на одного обучающегося она составит 58,94 рубля, в 2024-м — 61,3 рубля, а в 2025-м — 63,75 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом учебном году стоимость комплексов школьного меню в Казани осталась на том же уровне, что и в предыдущем. Младшеклассникам горячее питание предоставляется бесплатно. За дополнительную плату школьники могут купить завтрак или полдник за 30 рублей, суп — за 16 рублей.



«Реальное время» писало, что в Казани родители школьников жалуются на сбои в оплате питания. Некоторые дети не смогли купить обед в школьных столовых — оплата электронной «Образовательной картой» не проходила по кассе, а другая форма оплаты не допускается.



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Татьяна Демина