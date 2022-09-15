Исследование: вакансии в сфере разработки ПО вошли в топ-5 высокооплачиваемых в Казани

В Казани вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 наиболее высокооплачиваемых предложений сентября. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений этого месяца в России — вакансии в снабжении и ретейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT, проанализировал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самими высокооплачиваемыми профессиями в сентябре стали финансовый директор, менеджер по продажам, ptoduct-manager, функциональный архитектор «1С» и сварщик-универсал.

В Казани самой «дорогой» профессией стал программист Битрикс24 ( от 120 000 рублей), на втором месте менеджер по развитию ключевых партнеров ( от 90 000 рублей), менеджер по продажам (от 70 000 рублей) на третьем месте и на последних двух — директор магазина (от 66 000 рублей) и инженер-монтажник (от 60 000 руб).

В Москве зарплата на самые высокооплачиваемые предложения начинается от 200 тыс. рублей и заканчивается 350 тысячами, в Санкт-Петербурге — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей.

Эксперты ранее назвали топ-5 августовских вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей. Больше всего работодатели готовы платить водителям-экспедиторам категории Е, зарплата здесь составляет 100—120 тысяч рублей.



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Илина Хакимова