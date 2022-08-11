Эксперты назвали топ-5 самых высокооплачиваемых августовских вакансий в Казани

Эксперты составили список самых высокооплачиваемых должностей в Казани в августе. Его возглавил водитель-экспедитор, сообщили в онлайн-сервисе по поиску работы Superjob.

На первом месте оказалась вакансия водителя-экспедитора категории Е. Зарплата здесь составляет 100—120 тысяч рублей. Опыт работы не требуется. Работодатель предлагает сменный график, курсы безопасного и экономичного вождения и ремонт авто за счет компании.

Чуть меньше в столице Татарстана готовы платить главному инженеру проекта — от 100 тысяч рублей в месяц. От соискателя ждут высшего образования, опыта работы не менее 10 лет, навыков прохождения госэкспертизы, знаний нормативно-технический документации и офисных программ.

Второе место также делит вакансия менеджера по продажам. Его зарплата составляет около 100 тысяч. Опыт работы должен составлять не менее одного года. Требуется готовность к командировкам и развитые коммуникативные навыки.

Фото: Максим Платонов

На четвертом месте находится работа бухгалтера-экономиста с зарплатой в 80 тысяч рублей. Опыт работы — один год. Соискатель должен быть пунктуальным, ответственным и доброжелательным.

Замыкает пятерку лидеров на рынке труда в Казани вакансия сервисного инженера по холодильному оборудованию. От него требуется среднее специальное образование, опыт работы от двух лет и наличие автомобиля. Работодатель предлагает оплату сверхурочных и компенсационные выплаты.

Эксперты также назвали топ-5 июньских вакансий с зарплатой более 60 тысяч рублей. Больше всего работодатели готовы платить программисту «1С» с продвинутыми навыками программирования на платформе «1С:Предприятие 8.3» — от 120 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева