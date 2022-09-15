В Набережных Челнах размер платежа за домофон будет зависеть от размеров квартиры

Фото: ПАО "Таттелеком"

В Набережных Челнах размер платежа за домофон будет зависеть от размеров квартиры — начисление будет идти с каждого квадратного метра. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Жители стандартных однокомнатных квартир будут платить 20 рублей, двухкомнатных (если квартира составляет 49,1 кв. м), — 27 рублей, трехкомнатных — 35 рублей 60 копеек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проведенная экспертиза показала, что оплата должна составлять 63 копейки с квадратного метра. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев рассказал, что челнинцы будут платить меньше — 55 копеек с каждого квадратного метра. Прежде оплата за домофон в МКД была фиксированной и составляла 25 рублей с квартиры.

Отмечается, что в эту плату входят пользование домофоном, доводчиком, и обслуживание домофонной сети.

В феврале директор Набережночелнинского ЗУЭС Ильдар Нургалеев сообщал, что в Набережных Челнах к концу года планируют установить 3—3,5 тысячи «умных» домофонов. Они будут открываться с помощью мобильного приложения. Всего в городе планируется установить 7 тысяч домофонов. Их обновление займет 2-3 года, проект будет бесплатным для горожан.

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Татьяна Леухина