В Челнах установят около 3,5 тысячи домофонов, которые открываются при помощи мобильного приложения

В Набережных Челнах к концу года планируют установить 3—3,5 тысячи «умных» домофонов. Об этом сообщил директор Набережночелнинского ЗУЭС Ильдар Нургалеев.

Домофоны будут открываться с помощью мобильного приложения. Всего в городе планируется установить 7 тысяч домофонов. Их обновление займет два-три года, проект будет бесплатным для горожан, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в Челнах установили 162 «умных» домофона. Они позволяют увидеть посетителей по видеосвязи и поговорить с ними в таком формате. Настройки позволяют также подключиться к камерам видеонаблюдения придомовой территории.

Татьяна Леухина