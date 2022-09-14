«Ак Барс» объявил состав на матч с «Торпедо». Амир Мифтахов в воротах
Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на домашнюю игру с нижегородским «Торпедо».
Кирилл Петров переведен в первую тройку нападения. Партнерами казанского воспитанника станут Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. Второе ударное звено составили Станислав Галиев, Кирилл Семенов и Александр Радулов.
Место в воротах займет воспитанник казанского хоккея Амир Мифтахов.
Напомним, в предыдущей игре на домашнем льду «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» 2:3 ОТ. Матч с «Торпедо» стартует в 19.30 мск.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым