Новости спорта

19:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Торпедо». Амир Мифтахов в воротах

18:31, 14.09.2022
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Торпедо». Амир Мифтахов в воротах
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на домашнюю игру с нижегородским «Торпедо».

Кирилл Петров переведен в первую тройку нападения. Партнерами казанского воспитанника станут Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. Второе ударное звено составили Станислав Галиев, Кирилл Семенов и Александр Радулов.

Место в воротах займет воспитанник казанского хоккея Амир Мифтахов.

Напомним, в предыдущей игре на домашнем льду «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» 2:3 ОТ. Матч с «Торпедо» стартует в 19.30 мск.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также