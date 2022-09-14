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В 20 российских вузах откроют стартап-студии — они появятся и в Татарстане

17:59, 14.09.2022 1
В 20 российских вузах откроют стартап-студии — они появятся и в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Конкурсная комиссия Минобрнауки отобрала 20 вузов, которые смогут создать стартап-студии для развития предпринимательского потенциала студентов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Вузы-победители расположены в Татарстане, Башкирии, Астраханской, Калининградской, Иркутской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что университеты представили проекты стартап-студий по направлениям робототехники, агропромышленности, медицины и здравоохранения, информационных, цифровых и плазменных технологий, пищевой, нефтегазовой, химической промышленности, аддитивных технологий и т.д.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стартап-студии запустят до конца года. Там молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов.

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Татьяна Леухина
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