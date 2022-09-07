В Дрожжановском районе Татарстана приставы взыскали с местной агрофирмы 3 млн рублей

В Дрожжановском районе Татарстана приставы взыскали с местной агрофирмы 3 млн рублей после того, как в их отделение обратилось районное государственное ветеринарное объединение, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по республике.

Судебный пристав вызвал директора фирмы и сообщил ему, что задолженность необходимо выплатить. В ответ на это руководитель заявил, что денег у организации нет.

После этого приставы обратились в банк, чтобы взыскать долг со счетов фирмы. Вопреки словам директора, на счету агрофирмы оказалась необходимая сумма. Деньги были списаны со счета и направлены в ветеринарное объединение.

Так как долг был погашен не в добровольный срок, агрофирме пришлось оплатить еще и исполнительский сбор в 250 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Советском отделении службы судебных приставов №2 по Казани было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 150 тысяч рублей по налогам.

Гражданин не собирался оплачивать долги. Тогда приставы выяснили через ГИБДД, что у должника в собственности имеется внедорожник BMW X5. Судебный пристав вышел по адресу проживания неплательщика, составил акт описи и ареста, изъял машину, поместив ее на специализированную стоянку.

Мужчина со своей иномаркой расстаться не захотел и сразу же изыскал возможность погасить задолженность. Арест с машины судебные приставы сняли и вернули ее владельцу.

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Максим Кокунин