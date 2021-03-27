В Минземимущества РТ рассказали об установлении границ Татарстана с соседними регионами

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал об установлении границы республики. Ее общая протяженность — около 3,5 тыс. километров.

Во время работ по установлению границы изначально специалисты обнаружили свыше 570 проблемных участков. На сегодня по 85% из них спорные вопросы сняты.

На совместных заседаниях рабочих групп с представителям Оренбургской области и Чувашской республики были утверждены рабочие проекты прохождения границ. Сейчас на этапе согласования находятся проекты соглашений об установлении границы.

Близятся к завершающей стадии работы по согласованию проектов границы с республикой Марий Эл, республикой Башкортостан, с Ульяновской и Самарской областями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласовывается проект по основной части границы с Кировской областью. Но власти региона не согласовывают чересполосные участки Татарстана. В Кировской области отказывается признать законность их существования.



По границе с Удмуртией на сегодня в активной фазе согласования находится только участок границы около Агрыза. По остальной части границы проект больше полугода находится на рассмотрении в Удмуртии в замороженном состоянии из-за отсутствия исполнителя с их стороны.

В Оренбургской и Ульяновской областях, в республиках Марий Эл и Башкортостан сейчас также не определили исполнителя работ по установлению границ, в связи с этим все проектные работы ведутся силами Фонда пространственных данных РТ, сообщает пресс-служба президента РТ.

В декабре 2020 года в Минземимуществе Татарстана обсудили спорные участки границ республики с Чувашией и Оренбургской областью.

