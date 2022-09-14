Feduk выступит на баскетбольном фестивале в казанском экстрим-парке «Урам»

Feduk станет хедлайнером баскетбольном фестиваля в казанском экстрим-парке «Урам», который пройдет 18 сентября.

Мероприятия начнутся в 15.00 с любительского турнира (регистрация команд закрыта), после чего в парке пройдут баскетбольные челленджи и звездный матч клуба УНИКС и блогеров.

В 18.00 на главной сцене парка состоится презентация команды УНИКС и нового клубного автобуса, и здесь же пройдет праздничный концерт. Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба УНИКСа.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, 30 августа на Дне города и республики, а также в рамках фестиваля «Урам фест» в парке «Урам» выступила исполнительница и автор песен ANIKV. Также в программе мероприятия были контесты по ВМХ, скейтборду и паркуру, чемпионат Татарстана по самокатному спорту, турнир по стритболу, танцевальные батлы и концерт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин