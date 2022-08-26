Исполнительница ANIKV станет хедлайнером казанского «Урам феста»

Исполнительница и автор песен ANIKV станет хедлайнером «Урам феста», который пройдет в Казани 30 августа, в День республики и города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ANIKV — мультижанровая певица, в числе ее хитов — «Меня не будет», «Тесно», «Огни». В ее дискографии — студийный и мини-альбомы, а также совместные песни с Бастой, Markul, SALUKI, Aarne, M’Dee и другими.

Также в программу фестиваля войдут контесты по ВМХ, скейтборду и паркуру, чемпионат Татарстана по самокатному спорту, турнир по стритболу, танцевальные батлы и концерт. В парке будут организованы арт-спейс и маркет. Начало мероприятия в 12.00, а завершится оно в 22.00. Выход ANIKV на сцену запланирован в 21.00.

Фото: Максим Кокунин

Вчера стало известно, что за выступление на Дне города и республики в Казани 16-летний российский певец Ваня Дмитриенко получит 1,44 миллиона рублей. Такую сумму ему заплатят из муниципального бюджета.



Выступление Вани Дмитриенко продлится не менее 45 минут. Концерт состоится 30 августа возле центра семьи «Казан».

Артист уже получил полную предоплату за свое выступление. В сумму входят расходы исполнителя, вознаграждение, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Помимо Вани Дмитриенко, на Дне города и республики в Казани выступят группа Uma2rman и Филюс Кагиров. Праздничный концерт стартует в 16.30 и продлится до 22.00, после чего в небе над Казанкой покажут пиротехническое шоу.



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Максим Кокунин