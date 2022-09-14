В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 971 новый случай COVID-19

В Татарстане выявили 971 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 166 516, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки 100 пациентов госпитализировали, 1 038 татарстанцев выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 в республике вылечились 155 620 человек.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 14 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин