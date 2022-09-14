Рустам Минниханов наградил главу Тюлячинского района медалью за заслуги перед Татарстаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Тюлячинского района Назипа Хазипова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Он подписал соответствующий указ.

Согласно документу, награда вручается за «значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу».

Назип Хазипов возглавляет Тюлячинский район Татарстана с сентября 2020 года. С 2003-го по 2019-й он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики по животноводству. В 2019—2020 годах был руководителем исполкома Тюлячинского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неделю назад Рустам Минниханов наградил депутата Госдумы от Татарстана, первого заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда присуждена за «особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность».

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Максим Кокунин